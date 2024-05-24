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Китайский институт исследований киберпространства создал модель, подобную ChatGPT, ориентированную на официальную идеологию. Она обучена на «мыслях Си Цзиньпина»

Китайский институт исследований киберпространства создал модель, подобную ChatGPT, ориентированную на официальную идеологию. Она обучена на «мыслях Си Цзиньпина»

Китайский институт исследований киберпространства (China Cyberspace Research Institute), работающий под управлением Администрации киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China), запустил LLM модель (Large Language Model, Большая языковая модель), ориентированную на политическую философию Си Цзиньпина.

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