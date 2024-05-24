Китайский институт исследований киберпространства создал модель, подобную ChatGPT, ориентированную на официальную идеологию. Она обучена на «мыслях Си Цзиньпина»

Китайский институт исследований киберпространства (China Cyberspace Research Institute), работающий под управлением Администрации киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China), запустил LLM модель (Large Language Model, Большая языковая модель), ориентированную на политическую философию Си Цзиньпина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии