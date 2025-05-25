Жителей Новоаннинского района приглашают на личный прием по вопросам защиты прав детей 📆В рамках акции «Судебные приставы — детям» 29 мая 2025 года руководитель Главного управления ФССП России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Григорьевич Ткаченко совместно с членом Общественной палаты РФ, Заслуженным юристом Российской Федерации Светланой Юрьевной Казаченок и Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области Юлией Викторовной Приклонской проведут прием жителей региона по вопросам защиты прав детей.