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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Жителей Новоаннинского района приглашают на личный прием по вопросам защиты прав

Жителей Новоаннинского района приглашают на личный прием по вопросам защиты прав детей 📆В рамках акции «Судебные приставы — детям» 29 мая 2025 года руководитель Главного управления ФССП России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Григорьевич Ткаченко совместно с членом Общественной палаты РФ, Заслуженным юристом Российской Федерации Светланой Юрьевной Казаченок и Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области Юлией Викторовной Приклонской проведут прием жителей региона по вопросам защиты прав детей.

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