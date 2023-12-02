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Самая вредная женская привычка, которую не переносят мужчины

Современный человек зачастую погружен в виртуальную жизнь гораздо больше, нежели в жизнь реальную. И это совсем неудивительно, ведь современные информационные технологии дают нам огромное количество возможностей, они дают нам возможность виртуально общаться, развиваться и просто получать ….

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