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В Красноярском крае инспекторы ДПС задержали пассажира такси с крупной партией наркотиков

В Красноярске инспекторы ДПС задержали пассажира такси с крупной партией синтетического наркотика. На левобережье Красноярска в ходе патрулирования улиц экипажем ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» было остановлено такси для проверки документов.

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