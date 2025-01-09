❄️ В Крыму на выходных резко похолодает 9 и 10 января на полуострове сохранится очень тёплая погода — 10-15 градусов тепла днём и 4-9 градусов тепла ночью, без осадков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❄️ В Крыму на выходных резко похолодает 9 и 10 января на полуострове сохранится очень тёплая погода — 10-15 градусов тепла днём и 4-9 градусов тепла ночью, без осадков.