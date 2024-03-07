Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет

При получении цветы необходимо сфотографировать или снять на видео Если купленный букет цветов доставили увядшим или подмороженным, то за него можно вернуть деньги, рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
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