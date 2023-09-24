1. «Спартак» дома победил «Динамо» в московском дерби (1:0) в рамках 9-го тура Мир РПЛ. «Крылья Советов» нанесли поражение «Сочи» (2:1).
Победа «Спартака» над «Динамо», камбэк «Барселоны», 7:0 от «Баварии», СКА набирает ход, интервью Костомарова и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
даже интересно посмотреть на того кто будет смотреть этот матч
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2 час.
КузнецовВВ
может кто и будет. когда еще увидишь сборную Кении. на ЧМ она вряд-ли когда нибудь пробьется, а Кубок Африки даже Евроспорт перестал показывать. Кения 109-я в мировом рейтинге, там только 2 футболиста у которых стоимость больше 1 млн. долларов, а главная, да и единственная звезда команды Виктор Веньямба последние 4 года играет в чемпионате Канады ( даже не в МЛС )
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2 час.
КузнецовВВ
Чемпионом Европы по велоспорту 2023 года стал Кристоф Лапорт из команды Франции: он провёл отличную атаку за 12 километров до финиша и с небольшим преимуществом доехал буквально до последних сотен метров 200-километровой дистанции в Ассене. Француз сохранил силы и на финальный спринт, оставив позади Ваута ван Арта и Олава Коя — товарищей по команде Jumbo-Visma, а в данном случае представлявших Бельгию и Нидерланды. Время победителя — 4 часа 15 минут и 50 секунд.
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1 час.
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