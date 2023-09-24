Победа «Спартака» над «Динамо», камбэк «Барселоны», 7:0 от «Баварии», СКА набирает ход, интервью Костомарова и другие новости

Лена Мисько даже интересно посмотреть на того кто будет смотреть этот матч

КузнецовВВ может кто и будет. когда еще увидишь сборную Кении. на ЧМ она вряд-ли когда нибудь пробьется, а Кубок Африки даже Евроспорт перестал показывать. Кения 109-я в мировом рейтинге, там только 2 футболиста у которых стоимость больше 1 млн. долларов, а главная, да и единственная звезда команды Виктор Веньямба последние 4 года играет в чемпионате Канады ( даже не в МЛС )