Детские учреждения в российском городе отправили на карантин из-за отравления

Детские учреждения Буйнакска отправили на карантин из-за отравления Все детские учреждения Буйнакска переведут на карантин в связи с массовым отравлением, такое решение принято по итогам совещания с участием главы Дагестана Сергея Меликова.
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