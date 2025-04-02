Эксперт объяснил, к чему приведут пошлины Трампа на импорт автомобилей

Игорь Кузнецов

"Торговые войны" руководства США могут дать какой-то эффект для экономики страны, но после некоторого падения уровня жизни граждан. Выдержит ли Трамп с его окружением этот период, смогут ли удержать власть - это вопрос. Демократы через СМИ "раскрутят по полной" начало реформ и их влияние на платёжеспособность граждан.