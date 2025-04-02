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Петербургский дневник

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Эксперт объяснил, к чему приведут пошлины Трампа на импорт автомобилей

Эксперт объяснил, к чему приведут пошлины Трампа на импорт автомобилей

Это тяжелый удар для европейцев Введение 25% пошлины на импорт автомобилей в США со 2 апреля —логичное продолжение «торговый войн» Трампа, цель которых нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
&quot;Торговые войны&quot; руководства США могут дать какой-то эффект для экономики страны, но после некоторого падения уровня жизни граждан. Выдержит ли Трамп с его окружением этот период, смогут ли удержать власть - это вопрос. Демократы через СМИ &quot;раскрутят по полной&quot; начало реформ и их влияние на платёжеспособность граждан.
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