Мирошник: Зеленский не берёт тела боевиков, которых сам обрёк на смерть

Владимир Зеленский отказывается принимать тела тех солдат, которых сам же обрёк на смерть, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
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