Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах

Красочные иллюстрации в книгах привлекают внимание, однако могут быть непристойными. Как понять, что в руки ребенка попала книга для взрослых? Азиатская культура вызывает обширный интерес у российских школьников и даже дошколят.
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