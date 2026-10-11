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Татар-информ

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FT: США угрожают Украине прекращением поставок оружия

FT: США угрожают Украине прекращением поставок оружия

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа угрожает прекратить действие механизма закупок американского оружия в интересах Украины в надежде заставить Киев отказаться от нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

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