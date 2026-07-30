Зерновой коллапс: цены на украинскую агропродукцию рухнули на 30% на фоне блокады портов Одессы

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что закупочные цены на украинское зерно обвалились более чем на 30% из-за фактической остановки работы морских портов Большой Одессы — Одессы, Черноморска и Южного, через которые традиционно экспортировалась основная часть агропродукции страны.
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