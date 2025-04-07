В прокат выходит остросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь»

На больших экранах фильм со звездой TikTok и самым известным пожарным России покажут 10 апреля. предоставлено Пресс-службойКартину снял молодой уральский постановщик Иван Пшенин — один из самых перспективных режиссеров страны.
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