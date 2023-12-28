В Челябинской области черные лесорубы уничтожают кедры

В регионе в канун новогодних праздников злоумышленники срубили шесть ценных деревьев.Сотрудники лесоохраны задержали черных лесорубов в Челябинской области: в канун праздников инспекторы ведомства перешли на круглосуточный режим работы.
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