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В Челябинской области черные лесорубы уничтожают кедры

В Челябинской области черные лесорубы уничтожают кедры

В регионе в канун новогодних праздников злоумышленники срубили шесть ценных деревьев.Сотрудники лесоохраны задержали черных лесорубов в Челябинской области: в канун праздников инспекторы ведомства перешли на круглосуточный режим работы.

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