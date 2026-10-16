Стрельбу в начальной школе города Бенд американского штата Орегон устроил 16-летний подросток. Об этом 16 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
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