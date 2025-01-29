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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Кейна 32 (24+8) очка в 26 матчах сезона. Форвард «Баварии» забил «Словану»

Нападающий «Баварии» поразил ворота «Слована» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

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