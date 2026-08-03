Suraj Gold Futures COMEX_DL:GC1! gchoprasuraj //@version=5 strategy("15m OB + RSI(21) Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100) // 1.
Suraj
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Suraj Gold Futures COMEX_DL:GC1! gchoprasuraj //@version=5 strategy("15m OB + RSI(21) Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100) // 1.