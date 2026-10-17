В понедельник, 19 октября, с 03:00 до 12:00 на пермской телебашне отключат передатчики, транслирующие 26 радиостанций, из-за плановой профилактики, которую проводит Пермский филиал РТРС.
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