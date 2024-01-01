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Политолог Бортник: Социологические данные показывают, что Киев проиграл

Политолог Бортник: Социологические данные показывают, что Киев проиграл

Специалист в сфере политологической науки Руслан Бортник поделился сведениями о том, что в ходе опросов гражданских лиц социологам удалось выяснить, что киевский режим потерпел поражение в противостоянии с Российской Федерацией.

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