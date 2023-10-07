ФНС повысил налог на гамбургеры и чизбургеры

С 1 октября 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) введет в Общероссийский классификатор продукции (ОКПД2) специальный код для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».
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