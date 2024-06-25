Как провести выходные на набережных с фестивалем «Лето в Москве. Все на улицу!»

Фестиваль стартовал 1 июня В Москве продолжается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Площадки фестиваля расположены на набережных и в парках города, где каждый житель и гость Москвы найдет занятие по душе.
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