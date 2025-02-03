В Индии союз фермеров резко раскритиковал новый бюджет страны

Новый бюджет Индии в части сельского хозяйства не соответствует требованиям крестьян, заявили в крупном фермерском профсоюзе страны «Самьюкта Кисан Морча», сообщает 2 февраля газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление организации.
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