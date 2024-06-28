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Закон и Порядок

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Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

67% зрителей сочли, что Трамп на президентских дебатах переиграл Байдена, и только 33%, согласно опросу телеканала CNN, который проводил дебаты, отдали свой голос за действующего президента.

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