Депутат Бессараб рассказала, что в феврале большинство пособий проиндексируют на 7,5%

В феврале россиянам проиндексируют большинство наиболее важных пособий. Об этом «Ридусу» рассказала член Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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