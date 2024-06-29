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Как пройдет неделя с 1 по 7 июля 2024 года согласно гороскопу для всех знаков

Как пройдет неделя с 1 по 7 июля 2024 года согласно гороскопу для всех знаков

Как пройдет неделя с 1 по 7 июля 2024 года согласно гороскопу для всех знаков Алёна ЮрьеваНачало самого жаркого месяца лета обещает быть особенно ярким и наполненным, благодаря влиянию Меркурия, который 2 июля входит в знак Льва.

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