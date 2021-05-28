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Госдума ужесточает уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

Госдума ужесточает уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

Госдума ужесточает уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде Анна КрицкаяВ начале апреля было объявлено о начале массовых рейдов ГИБДД, целью которых было выявление водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде.

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