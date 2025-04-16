FT сообщила о расследовании в США использования DeepSeek американских чипов Nvidia

Палата представителей США расследует использование китайской корпорацией в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek американских чипов компании Nvidia, на экспорт и применение которых были наложены ограничения.
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