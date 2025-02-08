Заканчивается терпение: Джон Миллер устал ревновать Дженнифер Гарнер к Аффлеку

Актриса никак не определится с выбором между Беном и Джоном. Джону Миллеру надоело быть "третьим лишним" LEGION-MEDIA47-летний предприниматель Джон Миллер, числящийся бойфрендомДженнифер Гарнер вот уже семь лет, последнее время начал опасаться за судьбу своих отношений с актрисой.