Пострадавших при нападении на челябинскую школу подростков доставили в Москву

Пострадавшие при нападении на школу в Челябинске дети поступили в РДКБ Минздрава России. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения России, трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу в Челябинске, доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.