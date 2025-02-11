Челнинский завод в четыре раза увеличит производство газомоторных автобусов

С производством современных, экологически чистых городских газомоторных автобусов под брендом LOTOS ознакомился сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин во время визита на предприятие.
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