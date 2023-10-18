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Я здесь был... Записки американца о Донбассе

Я здесь был... Записки американца о Донбассе

С 2014 года независимый журналист из США Тофуриус Максимус Крейн следит за событиями в Донбассе. Он решил приехать и снять репортаж в Донецкой Народной Республике, чтобы рассказать соотечественникам о происходящем.

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