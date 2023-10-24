Пермский аэропорт Большое Савино закрыл прием и отправку самолетов

Boeing на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.24 октября в 06:30 по местному времени аэропорт Большое Савино в Перми был заблокирован из-за выкатившегося самолета при посадке за пределы взлетной полосы.
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