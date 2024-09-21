Центр Петербурга утром в воскресенье будет перекрыт из-за полумарафон «Северная столица». Общественный транспорт изменит маршруты движения.
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Центр Петербурга утром в воскресенье будет перекрыт из-за полумарафон «Северная столица». Общественный транспорт изменит маршруты движения.