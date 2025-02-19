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Царьград

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Госсекретарь Рубио: США сохранят антироссийские санкции до урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь Рубио: США сохранят антироссийские санкции до урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что антироссийские санкции останутся в силе как минимум до достижения соглашения по конфликту на Украине, передает агентство Блумберг.

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