FiNE NEWS

1 699 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    А кроме этого, все сворованные им деньги конфисковать и отдать на восстановление Украины.Планы США на убий...
  • Svetlana Kuzmina
    Ну, скажите, как можно разговаривать с представителями США, когда у них черное это белое, а белое это черное. Констит...В отличие от укра...
  • Аким Воземчук
    Вообще-то в Нигерии её представили по полной фамилии Виктория Нудельман.Как все понимают нигерийцы,страна с полностью...В отличие от укра...

Причины ускорения глобального потепления: разоблачение

Причины ускорения глобального потепления: разоблачение

Глобальное потепление на Земле может ускориться из-за повышения температуры поверхности Мирового океана, отметил в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх