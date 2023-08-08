Причины ускорения глобального потепления: разоблачение

Глобальное потепление на Земле может ускориться из-за повышения температуры поверхности Мирового океана, отметил в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
Глобальное потепление на Земле может ускориться из-за повышения температуры поверхности Мирового океана, отметил в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
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