Россия передаст доклад о действиях Киева в отношении УПЦ в ООН и ОБСЕ

Доклад о противоправных действиях Украины в отношении Украинской православной церкви, подготовленный министерством иностранных дел, Россия передаст в ООН, ОБСЕ и Ватикан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 25 августа сообщает РБК.
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