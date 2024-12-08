Цены на корпоративы в Казани в этом году выросли из-за развлекательной программы

В этом году бронирование залов на новогодние корпоративы в ресторанах Казани началось еще в августе, рассказала «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова.
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