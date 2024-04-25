Театр абсурда
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Театр абсурда

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РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО 2024 ГОДА

РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО 2024 ГОДА

Полагаю, что на это лето придётся очередной виток эскалации войны на Украине. Наш геополитический противник постепенно создаёт для этого все условия.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Такие вопросы на диванах не решаются.
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