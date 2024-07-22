К концу недели в Пермском крае усилится интенсивность дождей

К концу недели в Пермском крае ожидается значительное усиление интенсивности дождей. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первые дни текущей недели будут прохладными с небольшими осадками.
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