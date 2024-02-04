Эзотерик рассказала, как на самом деле работают запросы во Вселенную и мыслительная энергия Алёна Юрьева Тема запросов во Вселенную, аффирмаций и силы мысли привлекает внимание многих исследователей эзотерики и практиков метафизики.
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