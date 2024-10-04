В Москве состоялся концерт в честь 75-летия образования КНР и 75-летия установления дипотношений между Россией и Китаем

Москва, 1 октября /Синьхуа/ -- Вечером в понедельник в Московском театре мюзикла состоялся концерт в честь 75-летия образования КНР и 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, на нем присутствовали более 1000 гостей из различных слоев общества двух стран.