Педагог из Твери получила высокую оценку на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

В День среднего профессионального образования, который отмечался 2 октября, определены победители Всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».
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