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Газета.ру

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Эксперт Вайнштейн: группы по фигурному катанию принимают детей уже с 3-4 лет

Эксперт Вайнштейн: группы по фигурному катанию принимают детей уже с 3-4 лет

Родителям, чей ребенок хочет начать заниматься фигурным катанием, важно не только выбрать подходящую школу, но и грамотно подготовить ученика к тренировкам.

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