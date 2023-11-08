Артисты Крымской филармонии выступили с Сергеем Гармашем на новых территориях РФ

Струнный квартет Камерного оркестра Крымской государственной филармонии выступил вместе с народным артистом РФ Сергеем Гармашем в городах Херсонской и Запорожской областей в рамках литературно-музыкальной программы «И жизнь, и слезы, и любовь!» Фото: Крымская государственная филармонияМузыканты Камерного оркестра филармонии Мария Маркелова (первая скрипка), Дарья Новицкая (вторая скрипка), Оксана Фоменкова (альт) и Анна Колотыгина (виолончель) сопровождали выступления известного российского артиста в Геническе, Мелитополе и Бердянске, который проникновенно читал рассказы «Телеграмма» Константина Паустовского и «Гамбринус» Александра Куприна.