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Взрывной рост заболеваемости ковидом в России заставляет власти задействовать армию

Взрывной рост заболеваемости ковидом в России заставляет власти задействовать армию

Россия продолжает бить собственные рекорды по заболеваемости Covid-19. Так, по состоянию на понедельник 25 октября, число заболевших за последние сутки достигло 37930 человек, а количество умерших уже седьмой день подряд поднимается выше 1 тыс.

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