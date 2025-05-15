Россия – Южная Осетия: стратегического партнерства связующая нить ﻿

Леонид АЛЕКСЕЕВ Давние союзнические взаимоотношения и в целом комплексное стратегическое партнерство России и Республики Южная Осетия (РЮО), основы которого заложены еще в первой половине 2010-х, продолжают развиваться.
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