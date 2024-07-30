Антонов: США с $35 трлн госдолга сжигают средства в топке украинского конфликта

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Леонид Ла Рошель

Одного не пойму, что все так возбудились внешним долгом СШОпии? Его наличие и размер пока не играют никакой роли для всех остальных стран. Ну есть долг, но возвращать его в обозримом будущем никто не собирается, а наоборот, только наращивать, заливая мир ничем не обеспеченными бумажками и приобретая за эти бумажки вполне реальные ресурсы и материальные вещи. СШОпия понимает, что если (если вот так вдруг, по пьяни) объявит дефолт, посыпется половина мировой экономики, поэтому на таком результате никто настаивать не собирается и именно поэтому ближайшее время ничего не изменится, кроме, разумеется, размера этого самого долга, он продолжит расти.