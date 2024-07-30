Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    А неопределенная позиция спорт. начальников до Олимпиады не позор? Ждали отмашку из Кремля, а оттуда ни бэ-э, ни даже...Трамп назвал позо...
  • Vasiliy Belokurov
    Надо прям на арену стадиона олимпийского завезти гробы!Пегов сообщает о ...
  • Сергей Ковалев
    шире, камрады, шире! - все наднациональные институты играют за кукловодов, находясь на зп буквально. не надо нам "за ...Миру нужно новое ...

Антонов: США с $35 трлн госдолга сжигают средства в топке украинского конфликта

Антонов: США с $35 трлн госдолга сжигают средства в топке украинского конфликта

Соединенные Штаты с $35 трлн государственного долга сжигают средства в топке конфликта на Украине. С соответствующим заявлением выступил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Одного не пойму, что все так возбудились внешним долгом СШОпии? Его наличие и размер пока не играют никакой роли для всех остальных стран. Ну есть долг, но возвращать его  в обозримом будущем никто не собирается, а наоборот, только наращивать, заливая мир ничем не обеспеченными бумажками и приобретая за эти бумажки вполне реальные ресурсы и материальные вещи. СШОпия понимает, что если (если вот так вдруг, по пьяни) объявит дефолт, посыпется половина мировой экономики, поэтому на таком результате никто настаивать не собирается и именно поэтому ближайшее время ничего не изменится, кроме, разумеется, размера этого самого долга, он продолжит расти.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх