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Царьград

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Postimees сообщил о рекордном снижении телефонных мошенничеств в Эстонии

Postimees сообщил о рекордном снижении телефонных мошенничеств в Эстонии

На Украине в ходе операции «Карфаген» закрыто 94 мошеннических колл-центра, что резко снизило случаи телефонного мошенничества в Эстонии.

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