Миф или угроза: может ли сковорода с антипригарным покрытием вызвать рак

Бытует мнение, что частицы тефлона, попадая в организм, могут вызвать онкологическое заболевание. Так ли это на самом деле? Какую сковороду лучше выбрать? В этом вопросе разобралась программа Пятого канала «Страна советов».
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